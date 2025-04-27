Тульская полиция предупредила футбольных фанатов о недопустимости нарушения правопорядка

В воскресенье, 27 апреля, в 17.00, на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с волгоградским «Ротором».

Управление организации охраны общественного порядка УМВД России по Тульской области предупреждает туляков и гостей города о недопустимости нарушения общественного порядка во время футбольного матча, а также до и после его проведения.

Полицейские напоминают, что если посетитель матча будет идентифицирован как лицо, которому по постановлению суда запрещено посещать подобные мероприятия, контролеры-распорядители имеют право не пустить болельщика на стадион или удалить его оттуда, аннулировав входной билет без возмещения его стоимости.

Также фанатам следует помнить, что средства баннеры, растяжки, плакаты и прочие средства поддержки любимых команд, должны соответствовать требованиям законодательства.

За нарушения перечисленных норм предусмотрена административная ответственность по ст. 20.31 КоАП РФ: штраф от 3 до 10 тысяч рублей или до 160 часов обязательных работ с последующим запретом посещения любых спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.