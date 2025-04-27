Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое

В населенный пункт можно проехать всего одним путём, а в дождливую погоду грунтовка превращается в месиво.

Наша читательница Светлана поделилась с редакцией Myslo кадрами, сделанными в с. Косое Щекинского района. Там находится святой источник, который пользуется большой популярностью у местных жителей и паломников.

Многие регулярно приезжают туда, чтобы набрать воды из освященного родника или окунуться в ледяную купель. Одна беда – к селу ведёт грунтовая дорога, которую долгие годы никто не содержит и не обслуживает.

– Ну почему же к такому священному и красивому месту нет нормальной дороги? – недоумевает Светлана. – Летом в дождливую погоду вообще проехать невозможно! Было бы великолепно, если бы дорогу хотя бы отсыпали щебенкой или асфальтовой крошкой.