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Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое

Паломники пожаловались на отсутствие дороги к святому источнику в с. Косое

В населенный пункт можно проехать всего одним путём, а в дождливую погоду грунтовка превращается в месиво.

Наша читательница Светлана поделилась с редакцией Myslo кадрами, сделанными в с. Косое Щекинского района. Там находится святой источник, который пользуется большой популярностью у местных жителей и паломников.

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Многие регулярно приезжают туда, чтобы набрать воды из освященного родника или окунуться в ледяную купель. Одна беда – к селу ведёт грунтовая дорога, которую долгие годы никто не содержит и не обслуживает.

– Ну почему же к такому священному и красивому месту нет нормальной дороги? – недоумевает Светлана. – Летом в дождливую погоду вообще проехать невозможно! Было бы великолепно, если бы дорогу хотя бы отсыпали щебенкой  или асфальтовой крошкой.

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