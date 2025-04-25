В Туле задержали электрика, который семь месяцев воровал медь с подстанций

Фото УМВД по Тульской области.

Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 52-летнего жителя Тулы, который совершил несколько десятков краж медного оборудования с подстанций.

Мужчина проникал внутрь электроподстанций, используя прежнюю рабочую квалификацию электрика, и крал ценные детали, расположенные на резервных линиях энергоснабжения. Эти компоненты он потом продавал в пункты приёма цветмета.

Преступления происходили регулярно с сентября 2024 по март 2025 года, общий ущерб от деятельности похитителя оценивается в сумму более 500 тысяч рублей.

Полицейским удалось собрать доказательства вины задержанного, установить точное количество эпизодов преступлений (их 68). Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».