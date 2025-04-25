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Остановился как вкопанный! Myslo проверил, как самокаты соблюдают запрет на движение в центре Тулы
Фото Владимира Сундукова.

Остановился как вкопанный! Myslo проверил, как самокаты соблюдают запрет на движение в центре Тулы

Спойлер – самокат Яндекса на площадь Ленина нас не повез.

После вступления в силу запрета на движение самокатов в историческом центре Тулы 25 апреля редакция Myslo решила провести эксперимент.

Ранее мы сообщали, что администрация города договорилась с кикшеринговыми компаниями внести в приложения аренды самокатов изменения. С сегодняшнего дня самокаты сами не поедут в запрещенные зоны и остановятся.

Корреспондент взял самокат Яндекса около «Гостинки» и направился на площадь Ленина. При въезде на площадь самокат предложил ему развернуться. После остановки самокат перестал работать. «Встал как вкопанный и больше с места не двинулся. Пришлось вручную катить обратно к „Гостинке“».

Напомним, ограничения на СИМ в историческом центре действуют с 25 апреля. В зону запрета вошли: территория кремля и Кремлевский сад, ул. Металлистов, Казанская набережная и площадь Ленина.

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вчера, в 13:15 +8
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