Остановился как вкопанный! Myslo проверил, как самокаты соблюдают запрет на движение в центре Тулы

Фото Владимира Сундукова.

Спойлер – самокат Яндекса на площадь Ленина нас не повез.

После вступления в силу запрета на движение самокатов в историческом центре Тулы 25 апреля редакция Myslo решила провести эксперимент.

Ранее мы сообщали, что администрация города договорилась с кикшеринговыми компаниями внести в приложения аренды самокатов изменения. С сегодняшнего дня самокаты сами не поедут в запрещенные зоны и остановятся.

Корреспондент взял самокат Яндекса около «Гостинки» и направился на площадь Ленина. При въезде на площадь самокат предложил ему развернуться. После остановки самокат перестал работать. «Встал как вкопанный и больше с места не двинулся. Пришлось вручную катить обратно к „Гостинке“».

Напомним, ограничения на СИМ в историческом центре действуют с 25 апреля. В зону запрета вошли: территория кремля и Кремлевский сад, ул. Металлистов, Казанская набережная и площадь Ленина.