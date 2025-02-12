В Тульской области стартовал прием заявок на участие в Ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года»

К участию приглашаются тульские компании малого и среднего бизнеса, добившиеся значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности по итогам 2024 года.

Прием заявок продлится до 11 апреля 2025 года включительно.

Конкурс проводится региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках реализации нацпроектов нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» при поддержке правительства Тульской области.

Номинации:

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,

«Экспортер года в сфере промышленности»,

«Экспортер года в сфере высоких технологий»,

«Экспортер года в сфере услуг»,

«Прорыв года»,

«Сделано в Тульской области»,

«Старт года»,

«Лучшая женщина — экспортер».

Как подать заявку?

Выбрать одну из восьми номинаций, заполнить заявку, отправить организатору Конкурса. Вся необходимая информация доступна на сайте ЦПЭ в разделе Мероприятия.

Как оценивают участников?

Конкурсная комиссия оценивает на основе ряда критериев, таких как:

объем экспорта продукции за отчетный период;

география экспорта;

наличие сайта на иностранном языке;

наличие зарегистрированных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

наличие документов, подтверждающих прохождение процедуры подтверждения соответствия продукции (системы менеджмента качества) на международном уровне.

Победители и финалисты получат ценные призы на торжественной церемонии награждения.

— Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» играет важную роль в развитии экспортного потенциала Тульской области. Это мероприятие является значимым инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, стремящихся укрепить свои позиции на мировой арене. Победители и финалисты конкурса используют полученный статус для продвижения своей компании, — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дарья Медведева.

По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться к начальнику отдела продвижения экспорта ЦПЭ Тульской области Дарье Буздиной по телефону (4872) 259-833, доб. 144 или электронной почте: [email protected].