В Тульской области стартовал прием заявок на участие в Ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года»

К участию приглашаются тульские компании малого и среднего бизнеса, добившиеся значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности по итогам 2024 года.
Прием заявок продлится до 11 апреля 2025 года включительно.
Конкурс проводится региональным Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках реализации нацпроектов нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» при поддержке правительства Тульской области.
Номинации:
- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»,
- «Экспортер года в сфере промышленности»,
- «Экспортер года в сфере высоких технологий»,
- «Экспортер года в сфере услуг»,
- «Прорыв года»,
- «Сделано в Тульской области»,
- «Старт года»,
- «Лучшая женщина — экспортер».
Как подать заявку?
Выбрать одну из восьми номинаций, заполнить заявку, отправить организатору Конкурса. Вся необходимая информация доступна на сайте ЦПЭ в разделе Мероприятия.
Как оценивают участников?
Конкурсная комиссия оценивает на основе ряда критериев, таких как:
- объем экспорта продукции за отчетный период;
- география экспорта;
- наличие сайта на иностранном языке;
- наличие зарегистрированных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- наличие документов, подтверждающих прохождение процедуры подтверждения соответствия продукции (системы менеджмента качества) на международном уровне.
Победители и финалисты получат ценные призы на торжественной церемонии награждения.
— Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» играет важную роль в развитии экспортного потенциала Тульской области. Это мероприятие является значимым инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, стремящихся укрепить свои позиции на мировой арене. Победители и финалисты конкурса используют полученный статус для продвижения своей компании, — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Тульской области Дарья Медведева.
По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться к начальнику отдела продвижения экспорта ЦПЭ Тульской области Дарье Буздиной по телефону (4872) 259-833, доб. 144 или электронной почте: [email protected].