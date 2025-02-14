Студент из Тулы «подарил» мошенникам 11 тысяч евро и 10 тысяч долларов

В Туле 18-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, студенту одного из колледжей позвонил неизвестный, представился правоохранителем и заявил, что к его банковскому счету получили доступ злоумышленники. Студент поверил звонившему и передал курьеру все сбережения — 11 тысяч евро и 10 тысяч долларов США. Только после передачи денег он догадался, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».