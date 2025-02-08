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За прошедшие сутки в Тульской области на пожаре погибли два человека
Фото МЧС.

За прошедшие сутки в Тульской области на пожаре погибли два человека

4 техногенных пожара потушено.

На улице Металлургов в Туле загорелось помещении эвакуационного выхода на шестом этаже многоквартирного жилого дома. От МЧС России привлекалось 23 человека и 8 единиц техники. Огнеборцы спасли 14 человек, из которых 6 детей. Были эвакуированы 28 человек. Погиб мужчина.

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На площади Клубная в микрорайоне Шахтерский городского округа Донской возгорание случилось в квартире на втором этаже многоквартирного жилого дома. К тушению огня привлекались 16 человек и 5 единиц техники. Огнеборцы эвакуировали 15 человек. Погиб 46-летний мужчина.

На улице Пристанционная в микрорайоне Северо-Задонск городского округа Донской возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 52 квадратах. Пожар ликвидировали 11 огнеборцев и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

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На улице Вяземской  в Туле произошло возгорание в легковом автомобиле. К тушению привлекалось 6 огнеборцев и 2 единицы техники. Пострадавших нет. Выгорел моторный отсек.   

 

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