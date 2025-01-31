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Узловчанин поджег квартиру и закрыл дверь, чтобы убить свою знакомую
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Узловчанин поджег квартиру и закрыл дверь, чтобы убить свою знакомую

К счастью, женщина успела выбраться на улицу через окно.

В Узловой Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство местной жительницы общеопасным способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 30 января 2025 года в квартире на улице Первомайской мужчина поссорился со знакомой. Он применил к ней физическую силу, а затем поджег зажигалкой верхнюю одежду, которая была у входной двери, лишив женщину возможности беспрепятственно выйти из квартиры.

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Злоумышленник скрылся с места происшествия, а потерпевшая смогла вылезти через окно на улицу. К счастью, квартира расположена на первом этаже.

Женщине оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни в настоящее время нет. 

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— Благодаря слаженной работе следователей территориального следственного отдела и оперативных сотрудников органов внутренних дел мужчину удалось задержать в кратчайшие сроки. На допросе он подробно рассказал о содеянном и раскаялся, — рассказали в СУ СК РФ по Тульской области.

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Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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