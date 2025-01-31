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Гаишники устроят массовые рейды в Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Гаишники устроят массовые рейды в Тульской области

Экипажи ДПС усилят работу по предупреждению и пресечению нарушений ПДД.

31 января, 1 и 2 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области очередные массовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Это необходимо для профилактики ДТП.

На территории наиболее аварийных районов региона дополнительные  экипажи ДПС усилят работу по предупреждению и пресечению нарушений ПДД.

В ведомстве напомнили, что за прошедшие пятницу и выходные дни в местах проведения данных профилактических мероприятий не произошло ни одной аварии, в которых погибли или получили ранения люди.
 

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