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По факту незаконной рубки деревьев под Тулой возбуждено уголовное дело
Фото и видео природоохранной прокуратуры Тульской области.

По факту незаконной рубки деревьев под Тулой возбуждено уголовное дело

В лесу на территории Беломутовской дачи неподалеку от Коптево вырубили 5 деревьев. А это уже крупный размер.

Природоохранная прокуратура установила, что на территории Беломутовской дачи Беломутовского участкового лесничества Тульского отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» незаконно вырублено 5 деревьев (3 дерева породы осина, 2 дерева породы береза).

— Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 62 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба прокуратуры. 

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Надзор за ходом и результатами расследования дела взяла на себя прокуратура.

 

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