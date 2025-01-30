По факту незаконной рубки деревьев под Тулой возбуждено уголовное дело

Фото и видео природоохранной прокуратуры Тульской области.

В лесу на территории Беломутовской дачи неподалеку от Коптево вырубили 5 деревьев. А это уже крупный размер.

Природоохранная прокуратура установила, что на территории Беломутовской дачи Беломутовского участкового лесничества Тульского отдела ГУ ТО «Тульское лесничество» незаконно вырублено 5 деревьев (3 дерева породы осина, 2 дерева породы береза).

— Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 62 тыс. рублей, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Надзор за ходом и результатами расследования дела взяла на себя прокуратура.