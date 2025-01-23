В Новомосковске рабочего в котловане насмерть задавило бетономешалкой

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске прокуратура начала проверку после трагической гибели рабочего. 22 января 41-летний мужчина работал в бригаде, которая занималась заливкой фундамента для фермы. Когда он находился внизу котлована и разравнивал бетон, на него упало оборудование для заливки. От полученных травм рабочий скончался на месте.

Прокуратура проверит исполнения трудового законодательства и правил охраны труда на этом объекте. Также ведется надзор за расследованием уголовного дела, открытого по статье о причинении смерти по неосторожности.