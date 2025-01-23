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В Новомосковске рабочего в котловане насмерть задавило бетономешалкой
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Новомосковске рабочего в котловане насмерть задавило бетономешалкой

Трагедия случилась на стройке в деревне Холтобино.

В Новомосковске прокуратура начала проверку после трагической гибели рабочего. 22 января 41-летний мужчина работал в бригаде, которая занималась заливкой фундамента для фермы. Когда он находился внизу котлована и разравнивал бетон, на него упало оборудование для заливки. От полученных травм рабочий скончался на месте. 

Прокуратура проверит исполнения трудового законодательства и правил охраны труда на этом объекте. Также ведется надзор за расследованием уголовного дела, открытого по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Автор:
сегодня, в 10:47 0
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