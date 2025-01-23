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В Туле скончался бывший начальник Бюро судмедэкспертизы Денис Желтков

В Туле скончался бывший начальник Бюро судмедэкспертизы Денис Желтков

Церемония прощания состоятся в пятницу, 24 января 2025 года.

22 января 2025 года на 51-м году жизни трагически скончался заместитель начальника ГУЗ Тульской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Желтков Денис Александрович.

Окончив в 1997 году Санкт-Петербургскую медицинскую педиатрическую академию по специальности «педиатрия» и в 1998 г. интернатуру в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова по специальности «судебно-медицинская экспертиза», работал в Бюро судебно-медицинской экспертизы Тульской области интерном, а затем врачом судебно-медицинским экспертом Тульского межрайонного и медико-криминалистического отделений, заведующим Щекинским районным отделением, заместителем начальника по организационно-методической работе. С 2011 по 2021 годы был начальником ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в дальнейшем осуществлял профессиональную деятельность в должности заместителя начальника бюро.

Вся профессиональная жизнь Дениса Александровича была связана с судебно-медицинской экспертизой. В сфере его профессиональных интересов были вопросы медицинской криминалистики и экспертизы дефектов оказания медицинской помощи. Он снискал заслуженное уважение и авторитет среди коллег, медицинской общественности, представителей правоохранительных органов.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями министерства здравоохранения Тульской области, губернатора Тульской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Дениса Александровича отличали душевность и отзывчивость, замечательное чувство юмора. Он был прекрасным семьянином, любящим сыном и отцом.

Коллектив ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» выражает искренние соболезнования родственникам и близким покойного.

Светлая память о Денисе Александровиче навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей.

Траурная церемония состоятся в пятницу, 24 января 2025 года.

10.00-13.00 — гражданская панихида и церемония прощания коллег и сослуживцев (траурный зал ГУЗ Тульской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы»: г. Тула, ул. Сакко и Ванцетти, 1; координаты: 54.204899, 37.613027).

14.30 — прощание родственников и близких, отпевание и погребение (траурный комплекс «Лепо»: г. Тула, сельское поселение Ильинское, 10-й км Новомосковского шоссе (в районе кладбища № 3); координаты: 54.143362, 37.674731).

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