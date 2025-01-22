В Тульской области фармзавод производил антибиотики из субстанций без документов

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На фармацевтическом заводе под Тулой производили лекарства из субстанций без документов, подтверждающих их безопасность. Среди таких препаратов оказался антибиотик «Биапенем», включенный в список жизненно важных лекарственных средств, утвержденный Министерством здравоохранения. Сырье для производства поступало из Индии и Китая.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки завода специалистами Министерства промышленности и торговли. После этого ведомство обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении к административной ответственности компании «Интерфарма», владеющей заводом, сообщают «Известия».

Согласно заявлению в суде, конструкция и условия эксплуатации производственных и складских помещений создают риск загрязнения продукции, что может привести к угрозе жизни и здоровью пациентов.

Эксперты отмечают, что судом могут быть назначены различные меры наказания, вплоть до временного прекращения деятельности компании на срок до 90 дней. Также возможны штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Компания «Интерфарма» занимается производством ряда других препаратов, включая антибиотики «Циласпен», противоязвенное средство «Пантопразол» и сахароснижающий препарат «Метформин».