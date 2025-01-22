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В Тульской области фармзавод производил антибиотики из субстанций без документов
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области фармзавод производил антибиотики из субстанций без документов

Суд может прекратить деятельность предприятия на срок до 90 дней.

На фармацевтическом заводе под Тулой производили лекарства из субстанций без документов, подтверждающих их безопасность. Среди таких препаратов оказался антибиотик «Биапенем», включенный в список жизненно важных лекарственных средств, утвержденный Министерством здравоохранения. Сырье для производства поступало из Индии и Китая.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки завода специалистами Министерства промышленности и торговли. После этого ведомство обратилось в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении к административной ответственности компании «Интерфарма», владеющей заводом, сообщают «Известия». 

Согласно заявлению в суде, конструкция и условия эксплуатации производственных и складских помещений создают риск загрязнения продукции, что может привести к угрозе жизни и здоровью пациентов.

Эксперты отмечают, что судом могут быть назначены различные меры наказания, вплоть до временного прекращения деятельности компании на срок до 90 дней. Также возможны штрафы: для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Компания «Интерфарма» занимается производством ряда других препаратов, включая антибиотики «Циласпен», противоязвенное средство «Пантопразол» и сахароснижающий препарат «Метформин».

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Автор:
сегодня, в 10:16 0
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