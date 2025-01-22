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В Кимовске собаки растерзали женщину: расследование уголовного дело завершается

В Кимовске собаки растерзали женщину: расследование уголовного дело завершается

Она стала третьей в 2024 году, чей труп нашли неподалеку от места жительства заводчика собак.

Тело растерзанной 59-летней Татьяны Л. было обнаружено 24 октября у лесопосадки на ул. Драгушина в Кимовске. Предположительно, она направлялась собирать шиповник, когда столкнулась со сворой собак.

По факту случившегося следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Согласно выводам экспертов, смерть Татьяны наступила в результате кровопотери от многочисленных укусов собак.

Вероятным владельцем собак стал местный житель Игорь З. Недалеко от места трагедии он самовольно поселился и разводил животных. У него на попечении находилось несколько десятков питомцев. После трагедии было отловлено более 50 собак, еще около десятка разбежались.

Глава регионального СК Владимир Усов рассказал, что расследование дела еще ведется:

— Дело непростое. По результатам экспертиз на женщину напало несколько собак из числа тех, что жили у подозреваемого по уголовному делу. Назначен еще ряд экспертиз. Юридическая оценка будет дана действиям не только хозяина, но и органов власти. Сейчас идёт сбор и закрепление доказательств. Полагаю, что в ближайшее время перейдём к юридической оценке.

Напомним, в 2024 году рядом с местом жительства Игоря было найдено три растерзанных собаками человеческих трупа. Правда, в первых двух случаях жертвы были обглоданы животными уже посмертно.

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Место
ТулаТульская областьКимовск

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