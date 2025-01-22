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В Туле запустят три новых автобусных маршрута
Фото администрации Тулы.

В Туле запустят три новых автобусных маршрута

Чиновники рассмотрели обращения жителей.

В 2025 году в Туле по запросам жителей планируют запустить три новых автобусных маршрута: № 83 Верхнее Волохово — мкр-н Петровский квартал, № 29 Веневское шоссе, 19 — Областная больница и № 69 Юго-Восточный — Музей оружия.

Информацию озвучили на рабочем совещании главы администрации Ильи Беспалова. Оно было посвящено ремонту дорог и развитию транспортного сообщения в областной столице. 

Чиновник поручил профильным структурам еще раз проанализировать целесообразность запуска предлагаемых маршрутов. 

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Автор:
сегодня, в 16:02 +3
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