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На преступную схему указала статистика: в СК рассказали, как правоохранители вышли на след незаконной миграции

На преступную схему указала статистика: в СК рассказали, как правоохранители вышли на след незаконной миграции

Фигурантами громкого уголовного дела являются в том числе высокопоставленные сотрудники полиции Тульской области.

О крупной ОПГ, помогавшей незаконным мигрантам легализоваться в Тульской области, стало известно в 2024 году. Ее участники организовали для иностранцев полный all inclusive: за определенную плату помогали с постановкой на учёт, пропиской, оформлением разрешений на временное проживание и получением гражданства, фиктивно вносили их в базы как переселяющихся соотечественников.

Руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов рассказал, что выйти на след преступной группы, помогавшей незаконным мигрантам, удалось благодаря работе сотрудников Тульского УФСБ. Они начали оперативные мероприятия после анализа статистики, которая говорила о росте потока иностранцев в регион и увеличении количества совершаемых ими преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была последовательно установлена причастность к организации незаконной миграции 35 человек, из которых 10 являлись бывшими и действующими сотрудниками регионального УМВД. На данный момент всем предъявлены обвинения. В частности, по подозрению в организации незаконной миграции был задержан бывший замначальника управления — начальник полиции УМВД по Тульской области и два его заместителя.

— Расследование уголовного дела продолжается, проводятся обыски, допрашиваются свидетели, устанавливается имущество, добытое преступным путем. Также проверяется причастность иных лиц к деятельности преступного сообщества. В рамках расследования уголовного дела арестовано 10 «резиновых» квартир, в которых было прописано большое количество мигрантов, — пояснил Владимир Усов.

Согласно статистике, в 2024 году снизилось общее количество преступлений, совершенных иностранцами в Тульской области — с 318 до 271. Однако значительно возросло количество случаев тяжких и особо тяжких преступлений, где обвиняемыми являются мигранты, — с 27 до 97 эпизодов. Кроме этого они совершили 21 преступление против неприкосновенности, 17 раз попались на даче взяток, раскрыто 6 убийств и 2 хулиганства.

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