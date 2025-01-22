В администрации Тулы рассказали, где заменят трамвайные пути в 2025 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

На ремонт дорог выделят больше 675 миллионов рублей.

В 2025 году в Туле планируют заменить участки рельсошпальной решетки на ул. Михеева, Щегловская Засека, Станиславского, Металлургов, пр. Ленина, рассказали в администрации города.

По муниципальной программе планируют реконструировать Орловский путепровод. Работы будут разбиты на 2 этапа со сроком реализации в 2025 и 2026 годах.

Что касается ремонта дорог, то по новому нацпроекту в оружейной столице планируют отремонтировать пять участков автомобильных дорог на ул. Тихмянова, Пузакова, Макаренко, Кирова, Болдина общей протяженностью 11 км. На эти цели выделено чуть более 675 миллионов рублей.

Также в планах отремонтировать 11 участков дорог по программе «Народный бюджет» и 6 участков по программе «Наш город». Кроме того, в этом году приведут в порядок 8 км городских тротуаров.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов подчеркнул, что все аукционы должны быть разыграны своевременно, чтобы с началом строительного сезона подрядчики приступили к ремонту дорожного полотна.