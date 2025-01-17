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В Веневе рабочий хлебозавода упал с высоты 16 метров и погиб
Фото прокуратуры Тульской области.

В Веневе рабочий хлебозавода упал с высоты 16 метров и погиб

По факту несчастного случая прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Веневского района устанавливает обстоятельства смерти рабочего ООО «УМ № 13». 42-летний мужчина занимался строительством цеха по производству замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий на территории ООО «Фан Фан Бейкери» в Веневе.

Он упал со строительных лесов с высоты 16 метров. От полученных травм скончался на месте. 

СК возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку и надзор за ходом его расследования. Помимо этого, ведомство оценит соблюдение правил безопасности на стройплощадке.

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Автор:
сегодня, в 11:30 +1
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