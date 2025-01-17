В Веневе рабочий хлебозавода упал с высоты 16 метров и погиб

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Веневского района устанавливает обстоятельства смерти рабочего ООО «УМ № 13». 42-летний мужчина занимался строительством цеха по производству замороженных полуфабрикатов хлебобулочных изделий на территории ООО «Фан Фан Бейкери» в Веневе.

Он упал со строительных лесов с высоты 16 метров. От полученных травм скончался на месте.

СК возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку и надзор за ходом его расследования. Помимо этого, ведомство оценит соблюдение правил безопасности на стройплощадке.