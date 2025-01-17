Неравнодушные туляки просят признать станцию Рюриково памятником архитектуры 

15 января региональные краеведы и члены Русского географического общества передали губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву коллективное обращение, в котором предложили признать памятником архитектуры станцию Рюриково, расположенную в Алексинском районе.

— Станция Рюриково является одной из архитектурных жемчужин Тульской области, привлекающая внимание внутренних туристов. В начале XX века, благодаря внуку императора Николая I, станция стала известная далеко за пределами страны. В имение вельможи приезжали гости из Европы и Америки — ради псовой охоты и покупки элитных пород собак. К сожалению, с 90-х годов станция законсервирована, оборудование вывезено, двери закрыты на замки. На этом уход за объектом закончился и он начал потихоньку разрушаться, — говорится в обращении.

Неравнодушные туляки предлагают признать станцию Рюриково памятником архитектуры, провести реставрационные работы, включить объект в туристическую инфраструктуру:

— Всё это возможно вполне умеренными финансовыми затратами. Не так много у нас памятников, сохранившихся в таком состоянии, вызывающих столько интереса и изумления у жителей региона и гостей, и имеющих столько заманчивых интересных перспектив.

Предлагаем вовремя взяться за сохранность уникального памятника, остановить разрушительные процессы, и потомки будут нам благодарны.