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Доверчивый житель Донского стал клиентом «банка приколов»

Доверчивый житель Донского стал клиентом «банка приколов»

Разменял незнакомцу крупную купюру и только потом заметил подвох.

В Донском сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального МВД. 

В дежурную часть обратился 18-летний местный житель. Молодой человек заявил, что на улице Герцена разменял незнакомцу пятитысячную купюру. А спустя время разглядел, что банкнота оказалась из «банка приколов».

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 49-летний мужчина. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

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