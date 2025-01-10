Владимир Путин отметил заслуги туляков

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почётной грамотой Президента России награждён начальник участка ООО «СтройМонтажСервис» Александр Афанасьев.

Благодарность Президента России объявлена мастеру бурового участка ООО «Спецгеологоразведка» Игорю Качалову, начальнику железнодорожного вокзала станции «Узловая 1» Тульской области Владимиру Михееву, главному эксперту ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» Илье Родину и заместителю министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Илье Тихомирову.