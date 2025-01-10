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Начальник УМВД по городу Туле покинул свой пост

Начальник УМВД по городу Туле покинул свой пост

Василий Худык возглавлял городское управление 7 лет и ушел на пенсию. Это повлекло за собой и другие кадровые перестановки в УМВД региона.

Василий Худык оставил свой пост и ушел на заслуженный отдых. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Василий Павлович отработал в органах внутренних дел более 40 лет — на службу он пришел в 1984 году. Служил на Украине, в Магаданской области, Калуге, Хакассии. В Туле городское управление возглавил в 2017 году.

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Обязанности руководителя УМВД по городу Туле временно исполняет подполковник полиции Михаил Шестаков. Ранее он занимал пост начальника ОП «Зареченский». Его место в Зареченской полиции занял полковник Андрей Королев.

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