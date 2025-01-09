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В Щекинском районе пенсионер на Toyota влетел в КамАЗ
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Щекинском районе пенсионер на Toyota влетел в КамАЗ

Водителя иномарки с травмами госпитализировали.

Авария случилась 7 января в 20.20 на 205-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе. 79-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП водителя иномарки с травмами госпитализировали. 
 
В тот же день в Веневском районе 75-летний водитель за рулем Chevrolet не справился с управлением и влетел в металлическое барьерное ограждение. Водителя госпитализировали. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:00 +2
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