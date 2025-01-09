В Щекинском районе пенсионер на Toyota влетел в КамАЗ

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 7 января в 20.20 на 205-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе. 79-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП водителя иномарки с травмами госпитализировали.