За новогодние каникулы на дорогах Тульской области поймали 90 пьяных водителей

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 90 пьяных водителей. 27 из них отказались проходить медосвидетельствование. Еще 11 водителей поймали без водительских прав.

Кроме того, в отношении 9 водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.