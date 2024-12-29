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Совершившего опасный обгон нарушителя на ГАЗели вычислили и оштрафовали

Совершившего опасный обгон нарушителя на ГАЗели вычислили и оштрафовали

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться представителями закона.

Сотрудники щекинской Госавтоинспекции провели проверку по нашей публикации «Нарушитель на ГАЗели едва не устроил лобовое ДТП». Водителя установили.

«16 декабря 2024 года, на 11 км автодороги „Захаровка-Советск“ Щекинского района Тульской области, при совершении маневра „Обгон“ водитель автомобиля марки „ГАЗ 3302“ осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Своими действиями он создал угрозу для других участников дорожного движения, едва не спровоцировав ДТП с встречным автомобилем. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по части 4 ст. 12.15 КоАП РФ, при рассмотрении которого назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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