В Чекалине пройдет маскарад

Фото предоставлено Тульским музейным объединением

Бранль – это старинный танец, которому больше 500 лет. Схема его проста, движения тоже несложные. Танцуем по кругу. В хороводе может стоять любое число пар, можно даже устроить не один хоровод, а два или три – внутри друг друга.

Такое веселое действие ждет участников маскарада в чекалинском музее. Гостям расскажут об истории появления маскарадов, традициях, атрибутах. Главный из которых, конечно, маска.

Проведет вечер реконструктор, специалист по историческому танцу и костюму Ирина Ковтун.

Вечер пройдет 2 января в 16.00. Вход свободный. 6+

В Девягорско-Лихвинском музее также можно посетить постоянные экспозиции, посвященные старинному уездному городу и периоду Великой Отечественной войны. А еще погулять по Соборной Горе и насладиться зимними пейзажами.

Чекалин, ул. Калужская, 35

Телефон: 8 (953) 955-04-12