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В Чекалине пройдет маскарад
Фото предоставлено Тульским музейным объединением

В Чекалине пройдет маскарад

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник в Чекалине приглашает на «официальный бранль».

Бранль – это старинный танец, которому больше 500 лет. Схема его проста, движения тоже несложные. Танцуем по кругу. В хороводе может стоять любое число пар, можно даже устроить не один хоровод, а два или три – внутри друг друга.

Такое веселое действие ждет участников маскарада в чекалинском музее. Гостям расскажут об истории появления маскарадов, традициях, атрибутах. Главный из которых, конечно, маска. 

Проведет вечер реконструктор, специалист по историческому танцу и костюму Ирина Ковтун.

Вечер пройдет 2 января в 16.00. Вход свободный. 6+

В Девягорско-Лихвинском музее также можно посетить постоянные экспозиции, посвященные старинному уездному городу и периоду Великой Отечественной войны. А еще погулять по Соборной Горе и насладиться зимними пейзажами. 

Чекалин, ул. Калужская, 35
Телефон: 8 (953) 955-04-12

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