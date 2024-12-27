Житель Новомосковска нашёл в магазине смартфон: теперь ему грозит судимость

Фото Артёма Жильцова

Мужчина не принял никаких мер для того, чтобы найти законного владельца гаджета.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что забыл свой смартфон в торговом зале магазина на ул. Мира, а когда вернулся, гаджета там уже не было. Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что смартфон украл 53-летний безработный местный житель. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В ОМВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция Тульской области предупреждает: согласно статье 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее или кого-то, кто может помочь вернуть её владельцу – например, к сотрудникам магазина.