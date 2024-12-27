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Во дворе школы в Донском установили пост мониторинга атмосферного воздуха
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Во дворе школы в Донском установили пост мониторинга атмосферного воздуха

Современное оборудование способно в режиме реального времени измерять концентрацию загрязняющих веществ.

В Донском, на территории школы № 2 появился новый модульный пост экологического мониторинга, на котором в режиме реального времени осуществляются замеры основных загрязняющих атмосферный воздух веществ.

В систему автоматизированного экологического мониторинга ГУ ТО «Природа» и Ситуационного Центра губернатора Тульской области постоянно поступают данные с 9 стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.

Кроме того, в Тульской области работает один модульный пост. Также в систему мониторинга входят системы контроля выбросов двух крупных промышленных предприятий, расположенных в Суворове и Новогуровском.

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