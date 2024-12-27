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Как избежать переедания за новогодним столом: советы эндокринолога
Фото: freepik.com

Как избежать переедания за новогодним столом: советы эндокринолога

Правильный подход к застолью – одно из ключевых условий хорошего праздника.

В преддверии Нового года главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа поделилась несколькими рекомендациями по составлению праздничного меню.

– Обратите внимание на порции – они должны быть небольшими, чтобы можно было попробовать все блюда, не переедая. Используйте легкие рецепты и заменяйте ингредиенты на более здоровые: например, замените сметану на йогурт, – отмечает специалист.

Светлана Прилепа посоветовала употреблять больше свежих овощей и фруктов – они помогут насытиться и обеспечат организм полезной клетчаткой. А уменьшить потребление калорий помогут безалкогольные напитки – минеральная вода с лимоном или травяной чай.

Кроме того, не стоит весь вечер сидеть за столом – после праздничного ужина полезно будет выйти на прогулку. Двигательная активность способствует более быстрому и благоприятному усвоению пищи.

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