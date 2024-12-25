Пенсионерка из Рязани рассказала, зачем устроила фейерверк в кимовском банке. Видео

Вчера, 24 декабря, мы писали, что в Кимовске полицейские задержали 68-летнюю жительницу Рязанской области, использовавшую пиротехническое изделие в помещении банка на ул. Крылова. В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали.

В отделе полиции пенсионерка рассказала, что ей с помощью одного из популярных мессенджеров позвонил неизвестный. Мужчина сообщил, что является представителем ресурсоснабжающей организации, а также что в квартире женщины необходимо произвести срочную замену приборов учета (счетчиков), на что женщина согласилась. Затем поступило СМС-сообщение с цифровым кодом, который она назвала неизвестному, и разговор был прерван.

Как в последствии выяснилось, данный код был необходим злоумышленникам для следующего этапа их преступного замысла — получения доступа к личному кабинету электронного портала «Госуслуги».

Далее поступил еще один вызов от неизвестного, представившегося в ходе беседы работником некой контролирующей организации под названием «Роснадзор». На этот раз мужчина сообщил пенсионерке, что она стала жертвой мошенников, и попросил зайти в свой личный кабинет электронного портала «Госуслуги», где женщина обнаружила доверенность на получение электронной подписи, которую не оформляла. Об этом она сообщила собеседнику.

Расчет мошенника сработал, и он сообщил, что теперь денежные средства, находящиеся на счетах женщины, якобы находятся в опасности и их необходимо обналичить с целью сохранности.

Опасаясь за свои накопления, пенсионерка пришла в ближайшее отделение банка, но снять деньги с вклада ей не удалось по техническим причинам, о чем она сообщила мошеннику.

Преступник воспользовался данным обстоятельством и в продолжение своей аферы убедил женщину «наказать» нечестного работника банка, якобы являющегося одним из соучастников. Мошенник дал указание купить фейерверк и привести его в действие в отделении банка.

В настоящее время по данному факту в полиции проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.