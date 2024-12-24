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Ещё один фейерверк в банке: в Кимовске пенсионерка попалась на удочку мошенников
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Ещё один фейерверк в банке: в Кимовске пенсионерка попалась на удочку мошенников

Правонарушительницу задержали стражи порядка. Никто не пострадал.

В Кимовске полицейские задержали 68-летнюю жительницу Рязанской области, использовавшую пиротехническое изделие в помещении банка на ул. Крылова. В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали.

Пенсионерка рассказала, что через мессенджер получила указания от неизвестных злоумышленников. Мошенники уговорили женщину принять участие в «оперативных мероприятиях», чтобы задержать недобросовестных сотрудников банка, из-за действий которых она якобы лишилась денег.

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В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, аналогичный случай произошёл на Красноармейском проспекте в Туле.

Полиция Тульской области напоминает: злоумышленники действуют всё более изощренно! Они пытаются обмануть и похитить сбережения добропорядочных граждан, а также убеждают их совершить противоправные деяния! Если вас призывают к поджогу или иной диверсии, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы! Неверно принятое решение может стоить вам свободы!

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