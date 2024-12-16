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В Донском мужчина насмерть забил шумного незнакомца: суд огласил приговор

В Донском мужчина насмерть забил шумного незнакомца: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Донском 33-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 30 июня обвиняемый пытался разогнать шумную компанию, которая веселилась прямо под окнами его квартиры. Мужчина вышел на улицу, нанес одному из незнакомцев несколько ударов по голове. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. 

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