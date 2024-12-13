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Молодая тулячка «обнесла» гипермаркет почти на 11 тысяч рублей
Фото Артёма Жильцова

Молодая тулячка «обнесла» гипермаркет почти на 11 тысяч рублей

Безработная девушка задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» УМВД России по Туле обратился сотрудник гипермаркета «Глобус». Он рассказал, что из торгового зала были украдены продукты, предметы личной гигиены и игрушки на общую сумму 10802 рубля.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что хищение совершила 24-летняя безработная тулячка. Девушку задержали и доставили в дежурную часть, где она полностью признала свою вину.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

 

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