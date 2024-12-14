Тульская делегация принимает участие в работе площадок Съезда «Единой России»

Фото: tula.er.ru

В пятницу, 13 декабря, преддверии партийного Съезда, который пройдет в Национальном центре «Россия» состоялось совещание руководителей региональных исполкомов «Единой России», Штабов общественной поддержки и региональных приемных.

В нем приняли участие заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов и руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области Валерия Смирнова.

—Сегодня с коллегами обсудили важнейшие задачи, поставленные Президентом страны. Эти приоритетные направления работы должны стать основой для нашей деятельности в ближайшие годы. Мы обязаны сконцентрироваться на реализации социальных проектов, которые помогут улучшить жизнь людей и решить актуальные проблемы граждан. Социальная политика — это не просто слова, это реальные действия, которые должны приносить пользу каждому человеку. Также мы не можем забывать о жителях малых городов и сел — работа с ними остается для нас важнейшей, — прокомментировал Олег Иванов.

Валерия Смирнова отметила, что особое внимание партии все еще сконцентрировано на поддержке участников спецоперации:

— Мы продолжим оказывать помощь семьям военнослужащим и работу лично с участниками СВО. Наша задача — обеспечить им всестороннюю поддержку как во время службы, так и после возвращения домой. Это касается не только социальных гарантий, но и помощи в адаптации к мирной жизни. На площадке Штаба мы активно развиваем инициативы, направленные на помощь, проявление внимания и заботы семьям бойцов. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и построить будущее, в котором комфортно будет жить каждому россиянину!

Уже завтра, 14 декабря, пройдет Съезд партии, на котором будут определены основные направления работы «Единой России» на ближайшее время, приняты изменения в Устав и народную программу партии.