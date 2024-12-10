Поножовщина на КМЗ в Туле: с задержанным работают следователи

Фото Артема Жильцова.

В Привокзальном районе Тулы следователи СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По предварительным данным, 9 декабря в Туле на территории Косогорского металлургического завода между двумя рабочими произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес ножевое ранение в грудную клетку другому. С полученными телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован.

— В настоящее время с нападавшим работают следователи территориального следственного отдела. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, — заявили в пресс-службе СК по региону. — Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.