«Политбюро» и «Единство»: депутаты Тульской облдумы поучаствовали в студенческом квизе

Перед ее началом состоялась небольшая торжественная часть, на которой заместитель председателя регионального парламента Олег Иванов вручил отличившимся преподавателям благодарственные письма Тульской областной Думы, а также напутствовал студентов — будущих социологов и политологов.

Олег Иванов — День Конституции — один из важнейших праздников в нашей стране. А будущее любого государства — молодежь, которой предстоит сохранять ценности, заложенные в Основном законе России. Желаю вам интересных вопросов и обсуждений!

Участник рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Сергей Харитонов, обращаясь к молодежи, рассказал, что пришел на игру с особым волнением, потому что здесь собрались люди, которые будут определять историю нашего региона и страны.

Сергей Харитонов — Помню, в вашем возрасте я думал, что Конституция — это книга-догма. Теперь я понимаю, что она — живой документ. В этом я убедился лично, работая над поправками.

Торжественная обстановка сменилась на игровую, и студенты разделились на пять команд по шесть человек. В их состав от Тульской облдумы вошли депутаты: Сергей Гребенщиков, Геннадий Никитин, Дмитрий Андросов, Галина Алешина и Илья Киндеев.

Сам квиз состоял из нескольких раундов. За 20 секунд участникам нужно было коллективно обсудить вопросы и ответить на них. Задания затрагивали самые разные аспекты Основного закона нашей страны. Например, нужно было назвать общее количество Конституций в истории российской государственности, основные действующие способы голосования, те или иные положения законов, ответить, по какому принципу была создана наша Федерация или на каком мероприятии используется самый главный экземпляр издания.

Но наибольший интерес и у студентов, и у депутатов вызвали видеозадания, где по отрывкам из известных мультфильмов нужно было угадать, какие там подразумевались конституционные права и свободы.

Все ответы участники записывали на специальные бланки и отдавали членам жюри, в состав которого вошли:

Олег Иванов, заместитель председателя Тульской облдумы,

Сергей Харитонов, советник председателя Тульской облдумы,

Анатолий Симонов, депутат Тульской облдумы и председатель комиссии по регламенту и депутатской этике,

Ирина Батанина, директор института социальных и гуманитарных наук (ИГИСН) ТулГУ,

Ольга Абросимова, заместитель директора ИГИСН ТулГУ по учебно-воспитательной работе.

В финальном блоке квиза участвовали и зрители. За правильные ответы эрудитов поощряли призами от облдумы.

Впечатлениями от игры поделились студенты и депутаты.

Екатерина, студентка 3-го курса кафедры политологии ТулГУ — Я участвую в такой игре не первый раз. Формат игры великолепен — спасибо огромное Андрею Владимировичу [Махрину]! Депутаты оказались открытыми люди. Мы были с ними на равных — они даже просили просто по имени к себе обращаться. Ответственность за результат команды мы разделяли: отвечали как студенты, так и депутаты. Все присутствующие — политологи и социологи, так что вопросы были по нашей специальности. Для тех, кто действительно учится и ценит свою страну, викторина оказалась нетрудной. Поэтому наша команда — «Единство» — получила статус победителя!

Матвей, студент 2-го курса кафедры политологии ТулГУ — Я участвую в таких квизах еще со школы. В вопросах не было ничего сложного: мы все это проходили, весь материал изучен. Просто так поговорить с депутатом — интересный опыт, мне такая возможность выдалась впервые. Они такие же простые люди, как и мы. Было забавно получать подсказки от депутата — я работал в команде «Дети императора» с Дмитрием [Андросовым].

— Замечательная игра, замечательные ребята! — с улыбкой сказал Геннадий Никитин. — Сразу вернулся в свою молодость и вспомнил студенческую жизнь — самое приятное время. Поговорили со студентами, решили задачи — все классно!