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Росгвардейцы задержали в баре агрессивного туляка

Росгвардейцы задержали в баре агрессивного туляка

Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

На пульт централизованной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре на Красноармейском проспекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили в помещении мужчину, который вел себя агрессивно. Дебошир нарушал общественный порядок и на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.

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