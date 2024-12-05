Росгвардейцы задержали в баре агрессивного туляка

На пульт централизованной охраны поступила информация о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре на Красноармейском проспекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили в помещении мужчину, который вел себя агрессивно. Дебошир нарушал общественный порядок и на требования сотрудников прекратить противоправные действия не реагировал.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 25-летнего мужчину и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.