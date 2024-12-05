Внезапная зарядка: тулякам пришлось толкать троллейбус с остановки «Стадион»

В Туле на остановке «Стадион» жителям пришлось толкать троллейбус из-за обрыва контактной сети. На кадрах видно, что на дороге неподвижно стоит еще один троллейбус и две маршрутки.
Перекрыты две полосы. Движение в сторону центра затруднено.
Все из-за обрыва контактной сети.
В Туле на остановке «Стадион» жителям пришлось толкать троллейбус из-за обрыва контактной сети. На кадрах видно, что на дороге неподвижно стоит еще один троллейбус и две маршрутки.
Перекрыты две полосы. Движение в сторону центра затруднено.
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