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Внезапная зарядка: тулякам пришлось толкать троллейбус с остановки «Стадион»

Внезапная зарядка: тулякам пришлось толкать троллейбус с остановки «Стадион»

Все из-за обрыва контактной сети.

В Туле на остановке «Стадион» жителям пришлось толкать троллейбус из-за обрыва контактной сети. На кадрах видно, что на дороге неподвижно стоит еще один троллейбус и две маршрутки. 

Перекрыты две полосы. Движение в сторону центра затруднено. 

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Автор:
сегодня, в 13:23 +2
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