В Музее станка откроется проект о цифровой сенсорике «Близкие технологии»

Фото предоставлено пресс-службой "Октавы".

Что: Выставка о цифровой сенсорике «Близкие технологии».

Где: Тула, творческий индустриальный кластер «Октава», Центральный переулок 18, 2-й этаж, Музей станка.

Когда: 7 декабря 2024 года — 16 марта 2025 года.

12+

Художники: арт-группа VALab, КS90, SYMETRIA, Асомния, Юлия Абзалтдинова, Надежда Бей, Ирина Иванникова, Екатерина Козлова, Евгений Кузин, Данила Логвиненко, Натали Лахтина, Олег Макаров, Станислав Миловидов, Дмитрий Покровский, Нина Сибирёва, Ксения Сидорова, Дмитрий Сошников и КБ «Прометей».

Арт-проекты на выставке объединяет то, что все они созданы с использованием технологий, дополняющих человеческий сенсорный опыт, который может быть получен через разные органы чувств. Возникновение новой мультисенсорной технологической реальности связано с появлением и развитием электронных датчиков и сенсоров, развитием нейросетей и робототехники.

Гости выставки познакомятся с природными и технологически усиленными возможностями восприятия и коммуникации, получат новые впечатления от контакта с мультисенсорными интерактивными объектами и инсталляциями, смогут вместе с авторами проектов исследовать взаимодействие человека и цифровых технологий в контексте развития сенсорных систем и даже попытаться спрогнозировать будущее человека в цифровом мире.

Среди проектов на выставке работы и молодых авторов со всей России в направлениях научного, технологического и медиа искусства, инсталляции и перфомансы, а также знакомые имена: группы VALab, работающей в направлении Art&Science, композитора и создателя медиапроектов Олега Макарова, художника и популяризатора нейросетевого искусства Дмитрия Сошникова, медиахудожников Юлии Абзалтдиновой и Ирины Иванниковой, а также работы легендарного советского студенческого конструкторского бюро «Прометей», в состав которого входил выдающийся художник-инженер Булат Галеев.

Также на выставке представлены работы художников, работающих в направлении медиаарта, а также экспериментирующих с нейросетями и исследующими физиологию человека.

— Чувства позволяют человеку испытать счастье, но в рациональной суете мы про это забываем. Выставка направлена на ощущения, на понимание того, как технологии позволяют воспринимать больше, ярче, точнее. Приятно и для многих неожиданно, что тогда еще советские художники развивали медиаискусство полвека лет назад, а современные российские мастера развивают этот опыт. Все это мы представляем на ваш суд в интерактивной форме, — поделился генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.