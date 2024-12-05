Поезда из Москвы в Тулу начнут ездить быстрее на 5 минут

Фото из архива Myslo.

Время отправления и прибытия станет более удобным, сократятся интервалы пересадок.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой с 15 декабря внесет изменения в график движения. В частности, составы первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) ускорятся до пяти минут.

Два поезда дальнего пригорода от Москвы до Тулы и обратно ускорены до 8 минут, четыре поезда на участке от Москвы до Волоколамска — до 12 минут, от Москвы до Шаховской — девять поездов до 11 минут. Все остальные поезда ускорены в пределах 5 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что сеть Московских центральных диаметров продлят в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой, другими крупнейшими городами Центральной России. В планах также строительство трёх новых линий и порядка 40 станций московского метро.

Ранее Myslo сообщал о том, что опубликована схема продления МЦД. Проект планируют воплотить в жизнь до 2030 года.