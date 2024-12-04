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Погода в Туле 5 декабря: скользко, без осадков и до -6
Фото Артёма Жильцова

Погода в Туле 5 декабря: скользко, без осадков и до -6

Синоптики обещают умеренный ветер восточной четверти.

В четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями. Без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, до семи метров в секунду.

Температура ночью — от -8 до -3 градусов, днём — от -6 до -1. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.

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