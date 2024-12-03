За год тульские онкологи выполнили 7,5 тысячи операций

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В декабре исполнился год с открытия онкоцентра на Калужском шоссе.

Он построен по нацпроекту «Здравоохранение» при поддержке Президента РФ Владимира Путина и позволил объединить в одном месте все возможности онкослужбы для пациентов: от диагностики и лечения до дальнейшего наблюдения.

За год в круглосуточном стационаре прошло более 12,5 тысячи госпитализаций, в дневном — около 6 тысяч. Врачи онкоцентра выполнили 7,5 тысячи операций — это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Внедрены новые виды лечения, которые ранее жители региона могли получить только в федеральных клиниках.

Напомним, что летом по поручению Дмитрия Миляева для удобства жителей районов расширились маршруты медицинского такси для бесплатной доставки пациентов на плановую госпитализацию. А в Туле запустили новые автобусные маршруты до онкоцентра. В планах онкологической службы — продолжать внедрение современных технологий и усилить работу по раннему выявлению онкопатологий.