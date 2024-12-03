В Новомосковском районе ввели карантин из-за ядовитой повилики

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В Новомосковском районе ввели карантинный фитосанитарный режим из-за обнаружения очага произрастания повилики, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Тульской области.

В целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очага ядовитого сорняка, в границах земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 160,11 гектара, введен карантинный фитосанитарный режим.

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Повилика — вредоносное сорное растение, которое находится во второй группе Единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза, «карантинные вредные организмы, ограниченно распространенные на территории Евразийского экономического союза».

Поселяясь на культурных растениях, повилика забирает из них органические и неорганические питательные вещества. Это ослабляет и задерживает рост и развитие растений, приводит к их массовой гибели. Повилика также переносит вирусные болезни и невероятно опасна для животных за счет содержащихся в ней ядовитых алкоидов.