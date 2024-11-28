«Я лишилась глаза из-за ДТП, а дело возбуждать не хотят»: тулячка два года бьется за справедливость

Небезопасное место

— В такси дочь всегда садилась прямо за водителем. Считала, что это самое безопасное место, — рассказывает нам мама девушки Татьяна. — Оказалось, нет…

2 января 2023 года около полудня на улице Советской, в районе поворота на ул. Союзную, параллельно двигались два автомобиля. По трамвайным путям ехало такси Volkswagen Polo, в котором находилась Соня. Справа от него — Hyundai Tucson с московскими номерами. Внезапно водителю Hyundai вздумалось повернуть налево. Автомобили неминуемо столкнулись.

— Я попытался избежать столкновения и выехал на встречную полосу, потому что она была свободной, — рассказал таксист. — Но избежать ДТП не получилось — я не успел. Моей машине помяло крыло, повредило переднюю фару. Обернувшись, я увидел, что у девушки, что сидела позади меня, очень сильно разбит глаз. Я был в шоке…

Вину водителя Hyundai (он оказался жителем Москвы, банковским работником) подтвердило видео аварии:

Первоначально в сводке ДТП за сутки ГИБДД указала дежурное: «Медпомощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация не потребовалась». На деле всё оказалось не так.

— В момент удара я сильно ударилась головой о спинку водительского сиденья, после чего меня отбросило назад, — рассказала Соня. — Я почувствовала жжение, из правого глаза по щеке что-то потекло… Какая-то белая жидкость, а потом — кровь.

На месте ДТП начали останавливаться люди, кто-то вызвал скорую.

— После аварии меня доставили в Ваныкинскую больницу, — рассказала Соня. —

Был сильно травмирован правый глаз: рваная рана с потерей глазного содержимого.



Соня в больнице.

После осмотра в Ваныкинской больнице ее направили в Москву, в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца — туда, где Соня наблюдалась раньше.

— У Сони с детства была глаукома, именно на этом глазу, зрение на нем было слабым, — рассказала мама девушки. — За глазом — новообразование, которое врачи советовали наблюдать, но не трогать. Но после травмы, полученной в ДТП, стало ясно, что глаз придется удалять. Из НМИЦ нас направили в Боткинскую больницу, где глаз ей удалили.

«По тяжести вреда не проходит»

Шло время, дознанием по материалам о ДТП занимались сотрудники Госавтоинспекции. От ГИБДД материалы перекочевали в следственный отдел по ДТП Следственного управления УМВД России по Тульской области.

Соню осмотрели эксперты, изучили всю медицинскую документацию. И сделали вывод о наличии у девушки признаков вреда здоровью средней тяжести.

Мотивировали тем, что поврежденный глаз еще до аварии плохо видел, поэтому потеря одного глаза для зрения роли уже не играет и на тяжкий вред не тянет никак.

А нет тяжкого вреда по делу о ДТП — нет и самого уголовного разбирательства.

В возбуждении дела было отказано. По жалобам провели вторую экспертизу — с тем же результатом. Следователи продлевали сроки проверки, выносили отказные, а сроки шли.

Внезапный перелом

Прошло время, поврежденное лицо Сони зажило. Она периодически проходила обследования. Для эстетики решила вставить глазной протез. Однако в столичной клинике огорошили: для того, чтобы подобрать протез и успешно носить его, Соне потребуется реконструкция правой части лица. Запросили КТ, которое девушка прошла 18 июля 2023 года. И именно на нем внезапно выяснилось, что у Сони — уже заживший перелом скуловой кости, повреждена и орбита глаза, со смещением обломков.

— В документах Боткинской больницы, где дочери удаляли глаз, о переломах не было ни слова, хотя КТ они ей также делали, — продолжает мама девушки.

Так спустя полгода после аварии Соня узнала, что у нее еще и перелом лицевых костей. Видимо, врачи столичной больницы его не заметили, или случилось что-то еще. Тем не менее к удаленному после аварии глазу добавилась еще одна травма. И серьезная.

Соня уверена, что ее дело затягивают, чтобы истек срок привлечения к уголовной ответственности виновника аварии.

Согласно ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее ДТП, если пострадавший получил тяжкий вред здоровью), срок давности привлечения к ответственности составляет всего 2 года. Срок исчисляется с момента ДТП, то есть с 2 января 2023 года. Остался месяц.

— На все наши жалобы у следователей есть ответ — экспертиза. Которая не показала тяжкого вреда, а дала только средней тяжести вред здоровью, — говорит мама Сони.

Что говорят эксперты

В распоряжении Myslo оказались документы проверки по этому ДТП. Смотрим экспертизы, которые были проведены девушке в марте 2023 года, июле 2024 года. В обоих случаях перед экспертом ставились следующие вопросы:

Какие телесные повреждения причинены Борискиной С. А. в результате ДТП 02.01.2023, их локализация, механизм образования и причинения? Какова тяжесть телесных повреждений Борискиной С. А.?

— На эти вопросы эксперты и отвечали, — говорит Соня. — Они оценивали ущерб моему здоровью только с той точки зрения, что глаз был с глаукомой и плохо видел и до аварии. И что его удаление существенно не повлияло на мое качество жизни и трудоспособность. А про внешний вид, а также про переломы, которые проморгали врачи, в заключениях эксперта — ни слова!

Дело в том, что в юриспруденции есть понятие «неизгладимое обезображивание лица». Если эксперты посчитают травмы лица или их последствия неизгладимыми (то есть такими, которые не пройдут никогда без вмешательств, например, пластических хирургов), такой вред здоровью тоже может быть признан тяжким.

Однако это устанавливает только суд при наличии соответствующего заключения экспертизы.

К октябрю 2024 года Соне удалось добиться еще одной комиссионной экспертизы, проведенной как раз на предмет эстетики. Перед экспертами стоял вопрос: «Имеются ли на лице Борискиной повреждения? Если да, то являются ли они неизгладимыми?»

И на него они ответили однозначно: «Последствия полученных Борискиной повреждений (тупая травма правого глаза (глазного яблока) в виде его контузии (ушиба) с кровоизлиянием в передние отделы белочной оболочки, разрывом оболочек глаза с последующим удалением глазного яблока, в виде отсутствия глазного яблока и асимметрии лица за счет западения тканей правой глазничной области являются неизгладимыми».

— Однако, несмотря на этот вывод экспертов, в возбуждении уголовного дела 13 ноября 2024 года снова было отказано, — говорит Соня. —

Результаты последней экспертизы № 222 в отказном постановлении даже не упомянуты!

Сейчас девушка носит глазной протез. Но он не подходит полностью: может западать, сбиваться, нарушая эстетику. Из-за того, что кости были повреждены, правая часть лица нуждается в реконструкции.

— Если ее делать, останутся шрамы, — говорит Соня. — Я не знаю, за что мне всё это и как выйти из этой ситуации.

Соня просит предать огласке ее случай, чтобы виновник аварии не смог избежать наказания. Ведь если дело не возбудят, то срок его привлечения к ответственности истечет 2 января.

— А что такое 2 января? — говорит девушка. — Уже с конца декабря начинаются те самые пресловутые праздники, в которые никто ничего делать не будет. Одна надежда на прокуратуру и Александра Бастрыкина, которые могут восстановить справедливость.