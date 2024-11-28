В Тульской области завершается строительство завода по производству ванадия

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В четверг, 28 ноября, состоялась встреча губернатора Дмитрий Миляев с вице-президентом – руководителем Дивизиона Ванадий ООО «ЕВРАЗ» Денисом Павлюченковым.

ООО «ЕВРАЗ» – один из крупнейших производителей стали в мире. Сейчас компания завершает строительство в ОЭЗ «Узловая» производства ванадия. Это уже их второй проект в Тульской области.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. За пять лет привлечено более 12 млрд рублей инвестиций и создано порядка 300 рабочих мест.

Дмитрий Миляев отметил, что новый завод укрепит позиции компании на мировом рынке, а также привлечет в регион новые инвестиции и создаст дополнительные рабочие места.

– Компания сможет воспользоваться налоговыми и таможенными преференциями резидента ОЭЗ. Уверен, что новый проект придаст дополнительный импульс развитию промышленности в регионе. Правительство окажет вам поддержку, – сказал Дмитрий Миляев.