Липовые премии по 200 тысяч: бывший ректор ТГПУ Владимир Панин осужден за мошенничество

Приговор Панину вынесли 10 сентября 2024 года в Центральном районном суде. Бывшего ректора судили за преступления, совершенные в период с апреля 2021 по январь 2022 года.
В суде было доказано, что, будучи ректором, он давал неправомерные указания научному руководителю проектного офиса НОЦ мирового уровня — структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» — оформить ему выплаты стимулирующего характера за увеличенный объем работы.
Таким образом, он получал по 200 000 рублей ежемесячно в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года. При этом сверх установленной нормы не работал.
В суде отметили, что исполнитель поручения не был осведомлен о преступных намерениях ректора и вносил в представление о производстве выплат указанную сумму ежемесячных выплат.
В результате действий Панина ТГПУ им. Л. Н. Толстого был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 409 654 рубля 82 коп. Полученными средствами Панин распорядился по своему усмотрению.
В суде действия бывшего ректора квалифицировали как крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, — ч.3 ст. 159 УК РФ.
Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.
Гражданский иск вуза удовлетворен частично: с осужденного в пользу педуниверситета взыскан ущерб в размере 1 309 654 рубля 81 коп. с учетом добровольно возмещения им ущерба на сумму 100 000 руб.
Гособвинитель после вынесения приговора подал на апелляцию, но потом отозвал ее. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, Владимир Панин покинул пост ректора в октябре 2021 года.