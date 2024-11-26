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Липовые премии по 200 тысяч: бывший ректор ТГПУ Владимир Панин осужден за мошенничество
Фото из архива Myslo.

Липовые премии по 200 тысяч: бывший ректор ТГПУ Владимир Панин осужден за мошенничество

Приговор за совершение 5 хищений на сумму 1,5 млн рублей вступил в силу.

Приговор Панину вынесли 10 сентября 2024 года в Центральном районном суде. Бывшего ректора судили за преступления, совершенные в период с апреля 2021 по январь 2022 года. 

В суде было доказано, что, будучи ректором, он давал неправомерные указания научному руководителю проектного офиса НОЦ мирового уровня — структурного подразделения ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» — оформить ему выплаты стимулирующего характера за увеличенный объем работы. 

Таким образом, он получал по 200 000 рублей ежемесячно в период с 1 апреля по 30 июня 2021 года. При этом сверх установленной нормы не работал.

В суде отметили, что исполнитель поручения не был осведомлен о преступных намерениях ректора и вносил в представление о производстве выплат указанную сумму ежемесячных выплат.

В результате действий Панина ТГПУ им. Л. Н. Толстого был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 409 654 рубля 82 коп. Полученными средствами Панин распорядился по своему усмотрению.

В суде действия бывшего ректора квалифицировали как крупное мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, — ч.3 ст. 159 УК РФ.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей.
Гражданский иск вуза удовлетворен частично: с осужденного в пользу педуниверситета взыскан ущерб в размере 1 309 654 рубля 81 коп. с учетом добровольно возмещения им ущерба на сумму 100 000 руб.

Гособвинитель после вынесения приговора подал на апелляцию, но потом отозвал ее. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, Владимир Панин покинул пост ректора в октябре 2021 года.

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