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«Мы задыхаемся в квартирах!»: жители Первомайского пожаловались на УК из-за токсичной краски в подъезде

«Мы задыхаемся в квартирах!»: жители Первомайского пожаловались на УК из-за токсичной краски в подъезде

Жительница дома № 15 по ул. Индустриальной в поселке Первомайском уверена: краска не подходит для внутренних работ.

В редакцию обратилась Оксана, жительница подъезда, в котором местная УК затеяла косметический ремонт.

— 16 ноября сотрудники УК покрасили стены краской ПФ-115. От нее жители подъезда чуть не задохнулись, так как краска очень токсичная и ядовитая. Мы обращались в управляющую компанию с просьбой заменить краску, но нам отказали. Лично я в прошедшую субботу звонила куда только можно, на все горячие линии с просьбой помочь нам. Мы уж молчим про все остальные недочеты этого ремонта, хотя бы краску поменяйте! Все сочувствуют, но никто ничего не может поделать. Мы обращались в местную администрацию, я звонила на телефон доверия губернатора, приезжал участковый. Но пока никто ничего сделать не может. Очень просим предать огласке нашу проблему. Может быть, надзорные органы заинтересуются?

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На самом деле, в разных городах России жалуются на вонючие эмали ПФ-115, которыми коммунальщики любят красить подъезды. Судя по отзывам, запах от этих красок действительно невыносимый.

— На вёдрах с краской написано Farbitex, но еще неизвестно, что в этих вёдрах и чем эту краску разводили, — рассказывает Оксана. — Я читала, что было много прецедентов, где эту краску запрещали для применения в жилых помещениях. В документах на краску ПФ-115 в разделе «техника безопасности» написано, что эмаль пожароопасна и токсична.

Туляки намерены обратиться в прокуратуру. Правда, боятся, что не доживут — отравятся. «В УК нам сказали: либо отказывайтесь от ремонта совсем, либо эта краска, и всё. А мы дышать не можем…»

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