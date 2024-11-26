В Туле Haval снес мужчину, который шел по проезжей части

Накануне, 25 ноября, в 16.58 в Ханинском проезде Тулы 50-летний мужчина за рулем Haval сбил 57-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части дороги.
Мужчина получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
К счастью, обошлось без госпитализации.
Накануне, 25 ноября, в 16.58 в Ханинском проезде Тулы 50-летний мужчина за рулем Haval сбил 57-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части дороги.
Мужчина получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
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