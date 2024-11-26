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В Туле Haval снес мужчину, который шел по проезжей части
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле Haval снес мужчину, который шел по проезжей части

К счастью, обошлось без госпитализации.

Накануне, 25 ноября, в 16.58 в Ханинском проезде Тулы 50-летний мужчина за рулем Haval сбил 57-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части дороги.

Мужчина получил незначительные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. 

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Автор:
сегодня, в 12:22 0
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