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В Тульской области восстановлена подача электричества в дома
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области восстановлена подача электричества в дома

Об этом сообщили 26 ноября на оперативном совещании под председательством губернатора, где обсуждали последствия непогоды прошлой недели.

На прошлой неделе регион попал в зону нескольких циклонов. Масштабные отключения электроэнергии затронули все муниципалитеты.

Сотрудники «Тулэнерго» круглосуточно проводили восстановительные работы. Помощь техникой, дополнительными людьми оказывали все сетевые организации региона и некоторые промышленные предприятия.

Сотрудники регионального правительства и администраций муниципальных образований координировали действия и работали с жителями.

Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил всех, кто был задействован в устранении последствий неблагоприятных погодных условий.

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