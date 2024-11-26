В Тульской области восстановлена подача электричества в дома

На прошлой неделе регион попал в зону нескольких циклонов. Масштабные отключения электроэнергии затронули все муниципалитеты.
Сотрудники «Тулэнерго» круглосуточно проводили восстановительные работы. Помощь техникой, дополнительными людьми оказывали все сетевые организации региона и некоторые промышленные предприятия.
Сотрудники регионального правительства и администраций муниципальных образований координировали действия и работали с жителями.
Губернатор Дмитрий Миляев поблагодарил всех, кто был задействован в устранении последствий неблагоприятных погодных условий.