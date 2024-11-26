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В Дубенском районе мужчина до смерти забил знакомого на улице: суд огласил приговор

В Дубенском районе мужчина до смерти забил знакомого на улице: суд огласил приговор

Злоумышленник проведет 9 лет в колонии строгого режима.

В Дубенском районе вынесли приговор 25-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. 

В мае 2024 года местный житель поссорился со своим 45-летним знакомым на улице Первомайской. Обвиняемый ударил оппонента кулаком в лицо. Когда тот упал, мужчина ударил его ногой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла единодушный обвинительный вердикт, признав мужчину заслуживающим снисхождения. 

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Автор:
сегодня, в 16:15 +1
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