В Дубенском районе мужчина до смерти забил знакомого на улице: суд огласил приговор

В Дубенском районе вынесли приговор 25-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

В мае 2024 года местный житель поссорился со своим 45-летним знакомым на улице Первомайской. Обвиняемый ударил оппонента кулаком в лицо. Когда тот упал, мужчина ударил его ногой по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла единодушный обвинительный вердикт, признав мужчину заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.